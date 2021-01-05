«Уберите детей от экранов!» Певец Сергей Бабкин опубликовал пикантное видео с женой

Украинский музыкант Сергей Бабкин показал откровенное видео своей жены Снежаны, которая ранее поразила подписчиков неожиданной обнаженкой. Артист выложил ролик в своем Instagram.

«Еще один подарок лично от меня. И всем завидующим! Уберите детей от экранов!18+», — такой пост разместил Сергей Бабкин. Он также призвал всех желающих ознакомиться с пикантными сториз Снежаны Бабкиной, «пока еще они не пропали».

Ролик вызвал противоречивые отклики фолловеров: «Танцы или эпилепсия?», «Здоровая реакция здорового человека на нездоровое общество. Браво», «При всем уважении к вашему творчеству… на это неприятно смотреть. Вы друг друга любите любыми, но это не эстетично абсолютно».

Ранее сообщалось, что Снежане Бабкиной удалось вернуть украденную страницу в соцсети.

Фото: Instagram Сергея Бабкина

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