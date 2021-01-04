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Шоу-бизнес

Снежана Бабкина шокировала внезапной обнаженкой

15:53 4 января 2021
Снежана Бабкина

Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, ранее пострадавшая от мошенников и со слезами обращавшаяся к поклонникам за помощью, поразила фолловеров неожиданным фото. Она разместила его в сториз Instagram.

«Фото в телефоне, которое вы стесняетесь выставить», — подписала кадр Снежана Бабкина. Она также пояснила, что снимок — не поставочный.

«Это моя йога и неожиданный муж», — уточнила известный блогер по поводу происхождения кадра.

Ранее Снежана Бабкина рассказала, как она вернула украденный аккаунт Instagram. Это удалось сделать более чем необычным способом.

Напоминаем, Снежана Бабкина переболела коронавирусом вместе с мужем Сергеем и поделилась обстоятельствами борьбы с опасной инфекцией, а также методами, которые облегчили протекание заболевания.

Фото: Instagram Снежаны Бабкиной

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