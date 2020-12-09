Случилось чудо: Снежане Бабкиной вернули украденную страницу Instagram

Жена известного музыканта Сергея Бабкина Снежана, у которой украли страницу Instagram, рассказала, как ей удалось вернуть аккаунт. По ее словам, случилось настоящее чудо благодаря медитации.

«Многие могут с иронией отнестись к данному посту, но это абсолютная правда!!!», — уверяет Снежана.

Она рассказала, что многие люди и компании из разных городов и стран откликнулись на ее просьбу о помощи. Но их профессиональные усилия не принесли результат.

«Более 15 компаний пробовали всевозможные варианты. Официальные и не официальные. Постепенно все откалывались, потому как ничего не получалось.

Прошло почти 2 месяца… Честно признаюсь, я практически потеряла Надежду. Уже начала продумывать план создания новой страницы в начале 2021 года. Но небольшой процент Веры остался», — рассказывает Снежана.

Оставшись практически у разбитого корыта Бабкина пошла на личный эксперимент. Она стала медитировать на желание. Делала это ежедневно и на девятый день случилось чудо.

«Вышла на связь Женщина, которая вернула мне Инстаграм в течении ЧАСА‼ Мне открыли доступ к МОЕЙ странице, выкинув оттуда Вора. Я быстро изменила пароли и ВСЁ… Когда я спросила — Как я могу Вас отблагодарить? Она сказала — Я очень рада! Берегите теперь ЕЁ (страницу). И попросила не упоминать нигде её имя», — поделилась Снежана в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что у Ирены Карпы также украли страницу Instagram.

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter