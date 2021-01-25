В один трусах и сплошь в серебряной краске: Белла Хадид удивила эффектной фотосессией

Американская модель Белла Хадид, которую ранее провозгласили «самой красивой женщиной в мире», снялась в эффектной фотосессии для журнала V Magazine. Снимки, а также видео со съемок, были опубликованы на Instagram-странице издания.

Новый номер издания будет посвящен фантазиям на тему научной фантастике. И 24-летней Белле досталась роль инопланетной «Девушки, упавшей на Землю».

Хадид позировала в одних только полупрозрачных трусиках. Ее тело и лицо были сплошь серебряной краской, на которой ярким пятном выделялась ярко-красная помада на губах. Своим образом инопланетянки Белла осталась довольна.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Белла Хадид обнажилась перед камерой, намазавшись кофейной гущей.





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