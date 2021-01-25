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Шоу-бизнес

Певица Ирина Федишин рассказала о психологической травме после падения на сцене

10:14 25 января 2021
Федишин

Популярная украинская певица Ирина Федишин поделилась с подписчиками историей своего падения на сцене во время концерта.

Артистка вспомнила, что упала во время шоу «Ты только мой». Она тогда была в туфлях на очень высоком каблуке.

«Конкретно на эту обувь я и теперь смотрю со страхом, хотя таких высоких каблуков у меня много. Но именно эти меня пугают. Пожалуй психосоматика срабатывает», — призналась певица.

Подписчики подбодрили Федишин комплиментами. Нашлись те, кто был на том памятном для певицы концерте. Фанаты вспомнили, что во время падения петь Ирина перестала. Это говорит о том, что концерт шел не под фонограмму, как у многих певцов, а вживую.

Фото Instagram/irynafedyshyn

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