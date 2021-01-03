"Слезы на глазах": Ирина Федишин чувственно поздравила любимого с днем рождения

Популярная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками радостью: сегодня в ее семье праздник. Именно в воскресенье, 3 января, день рождения празднует муж и продюсер звезды Виталий Човнык.

По этому случаю исполнительница посвятила любимому отдельный пост в Instagram и адресовала много теплых слов.

Она назвала Виталия своей радостью, лучшим мужем и отцом, своим вдохновением и мотиватором. Певица отметила, что муж не только ее продюсер, автор многих песен, режиссер шоу, но также ее охранник и водитель.

«Ты моя вселенная! Поздравляю тебя с Днем рождения! Спасибо, что ты есть! Спасибо за твою заботу, веру и любовь!», — написала Ирина.

Певица благодарна мужу за 15 лет очень яркой, насыщенной и безумной жизни.

«Прошу у Господа, да дарует тебе крепкое здоровье и хранит нашу семью! А я буду всегда стараться быть для тебя лучшей! Той, которая будет вдохновлять и воплощать твои безумные идеи! Тех идей так много, что хватит на все шоу и телепроекты в стране. Ты креативный продюсер моей жизни. Твоя снежинка», — так Федишин закончила свой пост.

Фанаты певицы присоединились к поздравлениям и пожелали счастья крепкой семье.

Ранее Ирина Федишин рассказывала, что старается всегда быть привлекательной для мужа и поклонников, поэтому регулярно занимается фитнесом дома. Также ее часто видят в парке во время утренней зарядки. Иногда певица выставляет спортивные лайвы у себя в соцсети.

Фото Instagram/irynafedyshyn

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