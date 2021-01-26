28.07 / 28.27 33.88 / 34.28
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

11:06 26 января 2021
Катя Осадчая

Телеведущая «Світського життя» Катя Осадчая, поздравившая певицу Тину Кароль с днем рождения, которое та отмечала на съемках шоу «Голос країни», тоже получила поздравление от внимательных подписчиков.

Так, в Instagram телеведущая разместила фото с Тиной Кароль, пообещав фанатам в ближайшей передаче рассказать, как певица отмечала день рождения.

В то же время подписчики обратили внимание на «животик» Кати Осадчей, предположив, что та беременна.

Хотя недавно телеведущая, отдыхавшая в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), фотографировалась на пляже и никаких признаков беременности у нее, похоже, не было. Она лишь признавалась в том, что на талии были "тщательно скрытые праздничные следы".

 

У 37-летней Кати Осадчей двое детей — по одному от каждого из двух браков. Сейчас она замужем за шоуменом Юрием Горбуновым.

Кстати, в день объятий, 21 января, супружеская пара не отступила от традиций и снялась на фото крепко обнявшись.

Фото Кати Осадчей из социальных сетей.

268

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

Богдан и Екатерина

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

Элизабет Херли

55-летняя Элизабет Херли восхитила фанатов снимками топлес на фоне снега

Кароль и Балан

«С днем рождения, дорогая…» Dan Balan своим жестом вызвал истерику фанатов

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер