«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

Телеведущая «Світського життя» Катя Осадчая, поздравившая певицу Тину Кароль с днем рождения, которое та отмечала на съемках шоу «Голос країни», тоже получила поздравление от внимательных подписчиков.

Так, в Instagram телеведущая разместила фото с Тиной Кароль, пообещав фанатам в ближайшей передаче рассказать, как певица отмечала день рождения.

В то же время подписчики обратили внимание на «животик» Кати Осадчей, предположив, что та беременна.

Хотя недавно телеведущая, отдыхавшая в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), фотографировалась на пляже и никаких признаков беременности у нее, похоже, не было. Она лишь признавалась в том, что на талии были "тщательно скрытые праздничные следы".

У 37-летней Кати Осадчей двое детей — по одному от каждого из двух браков. Сейчас она замужем за шоуменом Юрием Горбуновым.

Кстати, в день объятий, 21 января, супружеская пара не отступила от традиций и снялась на фото крепко обнявшись.

Фото Кати Осадчей из социальных сетей.

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