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Шоу-бизнес

"Главное — не задушить": Горбунов с Осадчей отметили День объятий

22:35 21 января 2021
Горбунов и Осадчая

Телеведущий Юрий Горбунов показал, как отметил день объятий со своей супругой Катей Осадчей.

Шоумен опубликовал в Instagram фото, на котором он обнимает жену и написал: «День объятий! Какое прекрасный праздник! Официальный праздник обмена энергиями! Главное, не задушить от страсти».

На снимке звездная пара счастливо улыбается.

Комментаторы в очередной раз отметили, что Горбунов и Осадчая — красивая пара, на них приятно смотреть. Некоторые пошутили, что наконец-то Юра обнимает Катю, а не наоборот.

Между тем, Катя Осадчая недавно расстроила своих подписчиков свежим фото.

Напомним, Горбунов и Осадчая не так давно вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов. И сразу же приступили к работе в шоу «Голос країни».

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