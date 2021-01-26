28.07 / 28.26 33.87 / 34.27
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Все снимающий на видео» Дантес разозлил мать

14:37 26 января 2021
Владимир Дантес

Певец и телеведущий Владимир Дантес, вместе с супругой, певицей Надей Дорофеевой приехавший в гости к маме, пожаловался, что родительница запрещает ему снимать видео для сториз.

Тем не менее ему это удалось, и Дантес выложил в сториз в Instagram два коротких ролика. На одном он показывает рассерженную маму, а на втором — игры с собакой. А когда его мама поинтересовалась, кто будет успокаивать «раздраконенного» пса, то телеведущий дерзко ответил: «Ты!».

Ранее телеведущий показал застолье, устроенное его мамой к возвращению Дантеса и Дорофеевой из отпуска, который они провели на Бали. Им приготовили борщ, сало, бутерброды с соленым огурцом, мясо. Также на стол были выставлены рюмки и бутылка водки.

Фото Владимира Дантеса из социальных сетей.

197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

Элизабет Херли

55-летняя Элизабет Херли восхитила фанатов снимками топлес на фоне снега

тимошенко

Юлию Тимошенко поймали на переписке с Андреем Ермаком

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер