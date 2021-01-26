«Все снимающий на видео» Дантес разозлил мать

Певец и телеведущий Владимир Дантес, вместе с супругой, певицей Надей Дорофеевой приехавший в гости к маме, пожаловался, что родительница запрещает ему снимать видео для сториз.

Тем не менее ему это удалось, и Дантес выложил в сториз в Instagram два коротких ролика. На одном он показывает рассерженную маму, а на втором — игры с собакой. А когда его мама поинтересовалась, кто будет успокаивать «раздраконенного» пса, то телеведущий дерзко ответил: «Ты!».

Ранее телеведущий показал застолье, устроенное его мамой к возвращению Дантеса и Дорофеевой из отпуска, который они провели на Бали. Им приготовили борщ, сало, бутерброды с соленым огурцом, мясо. Также на стол были выставлены рюмки и бутылка водки.

Фото Владимира Дантеса из социальных сетей.

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