Борщ, сало и водка: Дантес показал, как мама встречает его с отдыха

Певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом вернулись в Украину с Бали, где они провели отпуск. После длительного и утомительного перелета дома, в Киеве, звездную пару ждала мама с домашними деликатесами. Она приготовила борщ, сало, зеленый лук, бутерброды с соленым огурцом. На столе также видны рюмки и бутылка водки. В духовке доходило до готовности мясо.

Дантес поделился моментом встречи в сториз в Instagram и признался, что соскучился по домашней еде.

«Жрааать!», — подписал Дантес видео.

На Бали Надя и Владимир отдыхали с друзьями, они делились яркими фото в сети. Особенно впечатлили романтичными кадрами под водопадом.

Также Дантес раскрыл негламурные моменты отдыха в экзотической стране.

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