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Дантес и Дорофеева рискнули здоровьем на водопаде ради романтического жеста

12:41 12 января 2021
Дантес и Дорофеева рискнули здоровьем на водопаде ради романтического жеста

Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес, отдыхающие на Бали, не устояли перед посещением местной достопримечательности — водопада Канто Лампо (Kanto Lampo Waterfall), который расположен в округе Гиньяр. Его вода бежит по каменным террасам, которые образуют уступы в скале. Ежедневно там фотографируются сотни туристов.

Однако пара украинских селебритис и тут выделилась, сделав довольно рискованные кадры. Так, Наде пришлось балансировать на скользких камнях на одной ноге, пытаясь дотянуться за поцелуем мужа.

Один неловкий жест, и все могло бы закончиться гораздо плачевнее, чем в случае с Региной Тодоренко, которая на том же Бали серьезно повредила ногу, катаясь на серфе.

Фото и видео Дорофеева опубликовала в Instagram.

«Это Вова, я и водопад Kanto Lampo», — подписала она изображения.

Напомним, ранее Дантес откровенно рассказал об «изнанке» романтического отдыха на Бали, упомянув змею, которая заползла к ним в номер.

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