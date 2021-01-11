Попала в замес: Регина Тодоренко едва не утонула во время серфинга

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая вместе с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом отдыхают на Бали, едва не утонула во время серфинга. Об этом она рассказала в Instagram. Регина поделилась, что серфингом занимается раз в год, и каждый раз ей приходится заново учиться. И хоть на доске она стоит достаточно уверенно, справляться с высокими волнами ей все еще не удается.

Регина рассказала, что не смогла устоять перед каскадом волн, попала в «замес» и тонула. Но смогла преодолеть панику и страх.

«Зачастую я не справляюсь с некоторыми волнами (1,5 м и выше). И даже начинаю паниковать, если на меня обрушивается стенообразная тонна воды. Так и вчера было! Я в очередной раз попала в жуткое месево, когда пришел сет незнакомых мне и необузданных волн. А с моей доской сложно проходить таковые заныривая. Слава Богу, в какой-то момент хватило мозгов вернуться в безопасное пространство океана. Год назад я бы осталась там помирать», — написала Тодоренко.

Она говорит, что в новом году снова станет на доску и намерена покорить высокие волны.

Напомним, во время отдыха Тодоренко травмировала ногу и попала в больницу. А ее пост об «исчезновении груди» вызвал бурные обсуждения в сети.

Фото Instagram Регины Тодоренко

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