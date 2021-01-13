«А что не так?» Дантеса перепутали с оголившейся Дорофеевой в ванной

Украинский телеведущий Владимир Дантес, который вместе с женой Надей Дорофеевой отдыхает на Бали, рассказал, что его приняли за Надю на фото в ванной с цветами.

Яркий снимок обнаженной Дорофеевой в ванной с цветочными лепестками Дантес опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Мы видим себя не так, как другие. Привожу пример разных взглядов. Считаю, что я сильно не доработал по композиции, свету и вообще ракурс не очень удачно выбрал.

А вот Надя постаралась. Говорит, что я тут сильно хорошо получился. Кто я такой, чтоб ей не верить»,— написал Дантес и показал свое фото, сделанное супругой.

Подписчики спрашивали, что Дантес сделал не так, фотографируя супругу во время релакса.

Шуточный ответ дала одна из фанаток пары.

«На первом фото ты намного интереснее получился, чем на втором», — написала она.

Напомним, Дантес удивил подписчиков, когда во время отдыха стал читать биографию Сталина. Казалось бы, что южный остров не располагает к такому чтиву.

Фото Instagram/vladimirdantes

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