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Шоу-бизнес

"Никогда не говори никогда": Боржемская ответила фолловерам, зазывающим ее в "Холостячку-2"

16:04 26 января 2021
Марина Боржемская

Фитнес-тренер, экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова, Марина Боржемская не собирается на данном этапе принимать участие в шоу «Холостячке», однако говорит, что «зарекаться не будет».

Такой пост она разместила в Instagram в ответ на советы фолловеров по поводу участия в шоу. «Мне очень приятно, что вы беспокоитесь о моей личной жизни и желаете встретить самого лучшего мужчину. Пока я не планирую участвовать в романтическом реалити, но никогда не говори „никогда“. Конечно, зарекаться не буду, поскольку считаю, что настоящую любовь можно встретить везде. И даже на телепроекте», — пишет Боржемская.

Кстати, подобными же «наставлениями» фолловеры засыпают и известную телеведущую Лесю Никитюк.

Напомним, что бывший боксер Вячеслав Узелков обвинял экс-супругу Марину Боржемскую в том, что она не дает ему видеться с детьми и препятствовала его общению с матерью.

Супружеская пара распалась в декабре 2018 года. В браке у Боржемской и Узелкова родились двое детей — дочка Оливия и сын Роберт.

Фото Марины Боржемской из социальных сетей.

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