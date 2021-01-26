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Шоу-бизнес

"Упала с большой высоты": российская звезда 1990-х найдена мертвой

16:53 26 января 2021
Натэлла АС

Возле московской высотки обнаружили тело певицы Натэллы АС — она была солисткой популярной в 90-е годы группы «Восток».

Как сообщает «СтарХит», тело 48-летней певицы пролежало час, пока на нее не обратил внимание случайный прохожий. Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали ее смерть.

«Рядом с телом 48-летней певицы была найдена женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было. Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты», — сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Натэлла АС длительное время находилась в депрессии из-за отсутствия славы и денег. У нее остались муж и ребенок.

Напомним, что недавно в Москве умер актер Дмитрий Гусев. Дорожные рабочие заметили, что машина, стоявшая на парковке, почему-то газует, хотя стоит на месте. В салоне они увидели человека без сознания, нога которого была на педали газа. Актер умер еще до приезда медиков.

Фото Натэллы Ас из социальных сетей.

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