28.07 / 28.27 33.89 / 34.28
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ярый обличитель Меган Маркл обрушился с критикой на публично раздевшуюся Элизабет Херли

17:14 26 января 2021
Элизабет Херли

Популярный телеведущий Пирс Морган, известный, как ярый обличитель герцогини Сассекской Меган Маркл, обрушился с критикой на 55-летнюю британскую актрису и модель Элизабет Херли. Ранее она опубликовала в Instagram свои снимки топлес на фоне снега. Как пишет издание The Sun, в эфире телепрограммы Good Morning Britain 55-летний Пирс заявил, что Херли чересчур уж жаждет внимания. А, учитывая, что актрису в полуголом виде снимал ее 18-летний сын Дэмиан, это выглядит вообще жутко.

Соведущая Моргана Сюзанна Рейд отметила, что Элизабет прекрасно выглядит и у нее замечательная фигура. С этим Пирс согласился. Но добавил: «Ради Бога, тебе 55 лет. Оденься. Она моя ровесница. В снежный день моей первой мыслью не станет желание выбежать на улицу и раздеться для соцсетей», — сказал он.

Пирс Морган

Элизабет с сыном

Ранее Пирс Морган сравнивал Меган Маркл с Путиным, называл их с принцем Гарри «эгоцентричными пиявками». Он также считает Меган карьеристкой, которая с помощью актерских способностей взбирается вверх по социальной лестнице. Пирс рассказывал, что они с Маркл некогда были в приятельских отношениях, но она полностью прервала с ним все контакты после того, как познакомилась с Гарри. Он заявил, что она «ухватила свой шанс» и прокладывала себе дорогу наверх, забывая старых друзей, когда встречала «кого-то более важного».

Фото Instagram

341

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

Элизабет Херли

55-летняя Элизабет Херли восхитила фанатов снимками топлес на фоне снега

Иван Краско с Натальей Шевель

Звезда советского кино снова стал отцом в 90 лет

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер