Ярый обличитель Меган Маркл обрушился с критикой на публично раздевшуюся Элизабет Херли

Популярный телеведущий Пирс Морган, известный, как ярый обличитель герцогини Сассекской Меган Маркл, обрушился с критикой на 55-летнюю британскую актрису и модель Элизабет Херли. Ранее она опубликовала в Instagram свои снимки топлес на фоне снега. Как пишет издание The Sun, в эфире телепрограммы Good Morning Britain 55-летний Пирс заявил, что Херли чересчур уж жаждет внимания. А, учитывая, что актрису в полуголом виде снимал ее 18-летний сын Дэмиан, это выглядит вообще жутко.



Соведущая Моргана Сюзанна Рейд отметила, что Элизабет прекрасно выглядит и у нее замечательная фигура. С этим Пирс согласился. Но добавил: «Ради Бога, тебе 55 лет. Оденься. Она моя ровесница. В снежный день моей первой мыслью не станет желание выбежать на улицу и раздеться для соцсетей», — сказал он.

Пирс Морган

Элизабет с сыном

Ранее Пирс Морган сравнивал Меган Маркл с Путиным, называл их с принцем Гарри «эгоцентричными пиявками». Он также считает Меган карьеристкой, которая с помощью актерских способностей взбирается вверх по социальной лестнице. Пирс рассказывал, что они с Маркл некогда были в приятельских отношениях, но она полностью прервала с ним все контакты после того, как познакомилась с Гарри. Он заявил, что она «ухватила свой шанс» и прокладывала себе дорогу наверх, забывая старых друзей, когда встречала «кого-то более важного».

Фото Instagram

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