28.07 / 28.27 33.88 / 34.28
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

55-летняя Элизабет Херли восхитила фанатов снимками топлес на фоне снега

10:36 26 января 2021
Элизабет Херли

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли восхитила своих подписчиков в Instagram, поделившись снимками, на которых позирует топлес на фоне снежного пейзажа. На Элизабет надеты только трусики и распахнутый кардиган из искусственного меха.

Поклонники пришли в восторг от «нечеловеческой» красоты и моложавости звезды фильмов «Ослепленный желаниями» и «Остин Пауэрс».

«Я влюбился в тебя в 90-е годы, когда был подростком. Теперь мне 37, а ты все еще так сексуальна», «Хью Грант, должно быть, локти кусает», — писали в комментариях, вспоминая роман Элизабет с кинозвездой Грантом (они расстались в 2000 году после 13 лет отношений).

Правда, нашлись и недоброжелатели, которые призывали Лиз остепениться в ее солидные годы и подумать о чувствах ее 18-летнего сына.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный своими длинными локонами сын Элизабет Херли, модель, шокировал фанатов лысой головой.

Фото Instagram

649

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

Богдан и Екатерина

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

Элизабет Херли

55-летняя Элизабет Херли восхитила фанатов снимками топлес на фоне снега

Кароль и Балан

«С днем рождения, дорогая…» Dan Balan своим жестом вызвал истерику фанатов

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер