55-летняя Элизабет Херли восхитила фанатов снимками топлес на фоне снега
55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли восхитила своих подписчиков в Instagram, поделившись снимками, на которых позирует топлес на фоне снежного пейзажа. На Элизабет надеты только трусики и распахнутый кардиган из искусственного меха.
Поклонники пришли в восторг от «нечеловеческой» красоты и моложавости звезды фильмов «Ослепленный желаниями» и «Остин Пауэрс».
«Я влюбился в тебя в 90-е годы, когда был подростком. Теперь мне 37, а ты все еще так сексуальна», «Хью Грант, должно быть, локти кусает», — писали в комментариях, вспоминая роман Элизабет с кинозвездой Грантом (они расстались в 2000 году после 13 лет отношений).
Правда, нашлись и недоброжелатели, которые призывали Лиз остепениться в ее солидные годы и подумать о чувствах ее 18-летнего сына.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный своими длинными локонами сын Элизабет Херли, модель, шокировал фанатов лысой головой.
Фото Instagram649
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