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Шоу-бизнес

"Не погода, а ж#па какая-то": фолловеры оценили шутку Асмус

21:32 26 января 2021
Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус, которая ранее узнала, как скоро снова выйдет замуж, оригинально выразила недовольство незимней погодой.

«Не погода, а *опа какая-то», — написала она в комментарии под новым фото в Instagram.

В кадре Кристина одета в легкий черный топ, полусапожки и белую юбку.

В комментариях пользователи оценили и погоду, и внешний вид Кристины.

Судя по данным росСМИ, 25 января в Москве была зафиксирована самая высокая температура за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений — столбики термометров ночью поднялись до отметки почти в +4 градуса.

А перед этим ночь на 18 января стала самой холодной в Москве с начала декабря — столбики термометров в районе главной столичной метеостанции показали -23,6 градуса.

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