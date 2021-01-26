"Не погода, а ж#па какая-то": фолловеры оценили шутку Асмус
Российская актриса Кристина Асмус, которая ранее узнала, как скоро снова выйдет замуж, оригинально выразила недовольство незимней погодой.
«Не погода, а *опа какая-то», — написала она в комментарии под новым фото в Instagram.
В кадре Кристина одета в легкий черный топ, полусапожки и белую юбку.
В комментариях пользователи оценили и погоду, и внешний вид Кристины.
Судя по данным росСМИ, 25 января в Москве была зафиксирована самая высокая температура за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений — столбики термометров ночью поднялись до отметки почти в +4 градуса.
А перед этим ночь на 18 января стала самой холодной в Москве с начала декабря — столбики термометров в районе главной столичной метеостанции показали -23,6 градуса.
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