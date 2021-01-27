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Шоу-бизнес

Ставшая мужчиной актриса Эллен Пейдж объявила о разводе с женой

7:44 27 января 2021
Эллиот Пейдж

Объявившая себя мужчиной канадская актриса Эллен Пейдж, официально сменившая имя на Эллиот Пейдж, сообщила о разводе со своей 26-летней женой Эммой Портнер.

33-летний трансгендер, известный по женским ролям в фильмах «Джуно» (за эту работу Пейдж номинировали на премию «Оскар»), «Начало», двух частях фильмов серии «Люди Икс», сериалу «Академия Амбрелла», в 2014 году совершил каминг-аут как лесбиянка. А в январе 2018 года вступил в однополый брак с танцовщицей и учительницей танцев Эммой.

Как сообщает издание People, Эллиот и Эмма, разъехавшиеся еще летом, сообщили, что решение о разводе далось им нелегко. Супруги заявили, что останутся близкими друзьями и сохранят другу к другу «глубочайшее уважение». Необходимые документы поданы в суд Манхэттена.


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