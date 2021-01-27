«Изъять не получилось»: жена заболевшего Бабкина со смехом пожаловалась на «проблему»
Супруга стремительно теряющего зрение популярного украинского исполнителя Сергея Бабкина Снежана пытается бороться с его привязанностью с гаджетами.
Однако, судя по «сториз» в ее Instagram, Снежане удалось лишь договориться с ним использовать телефон исключительно для звонков.
«Набор отца артиста: телефон — сугубо для звонков (полностью отобрать не получилось), кофе, творожок», — написала супруга артиста.
К слову, творожок, по ее словам, предназначается для полуторагодовалого сына пары Елисея.
Напомним, в сентябре молодые родители Бабкины одновременно переболели коронавирусом.
Фото Instagram Снежаны Бабкиной54
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