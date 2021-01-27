«Что вы с ней творите?» Наташа Королева похвасталась яркостью своей 74-летней матери

Наташа Королева подарила своей 74-летней маме Людмиле Порывай сеанс фотосъемки у «самого модного фотографа Майями», показав процесс в «сториз» своего Instagram.

«Мама, вау, тебя самый модный фотограф Майями снимает», — говорит Наташа за кадром.

В какой-то момент фотограф решает украсить голову Людмилы короной, после чего визажисты начинают танцевать под хит ABBA.

«Девчонки, что вы с мамой творите?», — отреагировала звездная дочка, присоединяясь к зажительным танцам в студии.

Как свидетельствуют данные «Википедии», Людмила Порывай закончила Киевскую консерваторию. На курсе её называли и «Шустриком» и «Шаровой молнией», так как характер у неё был боевой, решительный и очень соответствовал фамилии. Она была воспитана в духе, что если что-либо не получается, виновата в этом она сама. Закончив консерваторию, девушка начала преподавать вокал в Институте культуры (ныне — Киевский национальный университет культуры и искусств), работала доцентом кафедры фольклористики, народного песенного и инструментального исполнительства. Является заслуженной артисткой Украины и нередко выходит на сцену вместе с дочерью.

Напомним, в конце 2020 года на Наташу Королева обиделся телеведущий Андрей Малахов, по мнению которого она «некрасиво повела себя в ситуации с любовницей Тарзана».



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