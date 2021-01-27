28.09 / 28.28 33.89 / 34.29
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Это уж чересчур»: фото голых Бруклина Бекхэма и его невесты возмутило фанатов

0:05 28 января 2021
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он и его невеста Никола Пельтц, обнимаясь, позируют обнаженными. «Никогда тебя не отпущу», — подписал снимок 21-летний Бруклин Бекхэм.

Однако не все подписчики сына звездных родителей пришли в восторг. «Это уж чересчур», «Господи, да хватит уже!», «Не обязательно это демонстрировать — такие интимные вещи должны быть только между вами двумя», «Я знаю, что ты хочешь изменить свой имидж с подросткового на зрелый, но, пожалуйста, это слишком» — писали пользователи сети.

Многих также озадачил странный дизайн фотографии, которая кажется затянута нитями или волосами. «Это что — кошачья шерсть?», «Откуда взялись все эти волосы на груди и подмышках?», — интересовались в комментариях.

Некоторые, впрочем, откровенно восхищались парой. «Никогда не видел ничего более красивого» — говорится в одном из комментариев.

Публикация от @brooklynbeckham

Бруклин объявил о помолвке с 26-летней американской актрисой Николой Пельтц летом прошлого года после восьми месяцев отношений. Дата свадьбы пока не сообщалась. Никола, дочь миллиардера-промышленника нельсона Пельтца, снималась в фильмах «Повелитель стихий» и «Трансформеры: Эпоха истребления». 

В честь невесты Бруклин сделал у себя на теле уже пять посвященных ей татуировок – в том числе глаза Николы и отрывок из ее любовного письма. Это тоже многим показалось нелепым. Так, телеведущий Пирс Морган, который раскритиковал откровенные фото Элизабет Херли, заявил: «Представьте, если они расстанутся. Ему придется вытатуировать там чьи-то еще глаза. К тому времени, как он повзрослеет, у него на спине будет целая пропасть глаз!». 

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Бекхэмов и его богатая невеста подписали брачный контракт.

Фото Instagram

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

Никитюк

Лесю Никитюк в "купальнике — огонь" сравнили с Синди Кроуфорд

Мишель и Алексей

«Вы спите вместе?» Мишель Андраде смутилась из-за своего же ответа на вопрос о Позитиве

Михаил Заливако

«Будет секс и не с одной»: новый «Холостяк» взбудоражил сеть

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер