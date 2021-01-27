«Это уж чересчур»: фото голых Бруклина Бекхэма и его невесты возмутило фанатов

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он и его невеста Никола Пельтц, обнимаясь, позируют обнаженными. «Никогда тебя не отпущу», — подписал снимок 21-летний Бруклин Бекхэм.

Однако не все подписчики сына звездных родителей пришли в восторг. «Это уж чересчур», «Господи, да хватит уже!», «Не обязательно это демонстрировать — такие интимные вещи должны быть только между вами двумя», «Я знаю, что ты хочешь изменить свой имидж с подросткового на зрелый, но, пожалуйста, это слишком» — писали пользователи сети.



Многих также озадачил странный дизайн фотографии, которая кажется затянута нитями или волосами. «Это что — кошачья шерсть?», «Откуда взялись все эти волосы на груди и подмышках?», — интересовались в комментариях.

Некоторые, впрочем, откровенно восхищались парой. «Никогда не видел ничего более красивого» — говорится в одном из комментариев.

Бруклин объявил о помолвке с 26-летней американской актрисой Николой Пельтц летом прошлого года после восьми месяцев отношений. Дата свадьбы пока не сообщалась. Никола, дочь миллиардера-промышленника нельсона Пельтца, снималась в фильмах «Повелитель стихий» и «Трансформеры: Эпоха истребления».

В честь невесты Бруклин сделал у себя на теле уже пять посвященных ей татуировок – в том числе глаза Николы и отрывок из ее любовного письма. Это тоже многим показалось нелепым. Так, телеведущий Пирс Морган, который раскритиковал откровенные фото Элизабет Херли, заявил: «Представьте, если они расстанутся. Ему придется вытатуировать там чьи-то еще глаза. К тому времени, как он повзрослеет, у него на спине будет целая пропасть глаз!».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Бекхэмов и его богатая невеста подписали брачный контракт.

Фото Instagram



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