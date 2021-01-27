"Я победила свой страх": дочь Оли Поляковой показала, кого больше не боится

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша сообщила своим подписчикам, что смогла преодолеть страх.

Девушка опубликовала в Instagram фото и подписала его: «Вчера я победила свой страх, а именно дотронуться до змеи. А какие у вас страхи?»

Подписчики девушки назвали ее молодцом, смелой. Многие признались, что никогда бы не решились на подобное.

Напомним, во время отдыха на Мальдивах со звездной мамой и сестрой Маша Полякова, подражая маме, часто устраивала фотосессии, демонстрируя красивую фигуру.

Фото tv.ua/

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