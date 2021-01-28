Бузову с сырыми пельменями подняли на смех

Российская певица и тусовщица Ольга Бузова разместила в сетях рекламный пост, посвященный пельменям, и нарвалась на критику внимательных фолловеров.

В Instagram певица выложила фото, на котором она с вилкой в руках сидит за столом. Расхваливая полуфабрикат, она рассуждает о стереотипах, которые следует забыть — в частности, о том, что женщина должна уметь готовить. «Тратить время на готовку в современном мире — это непозволительная роскошь. Лучше провести его с семьей, заняться интересным для себя делом, поработать или просто полежать и помечтать, чем каждый вечер стоять у плиты по три часа и готовить ужин!» — пишет певица.

Впрочем, Бузовой не потребовалось и 10 минут на приготовление пельменей — в ее тарелке они сырые. На что, ей, собственно, и указали.

Недавно Бузова вернулась с Мальдив, где она весело отдыхала с Давидом Манукяном (Давой), и тут же заявила об их расставании. Популярный блогер Лена Миро считает, что Даву и Бузову связывали не романтические, а чисто деловые отношения — контракт.

Напомним, что в 2017 году Ольга Бузова посетила аннексированный Россией украинский Крым через закрытые КПП, из-за чего попала в базы сайта «Миротворец».

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