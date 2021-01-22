«Оленьку заставили вываливать грязь»: Миро объяснила «скандал» Бузовой и Давы

Популярный блогер Лена Миро отреагировала на заявление певицы и тусовщицы Ольги Бузовой о ее расставании Давидом Манукяном (Давой), с которым они весело отдыхали на Мальдивах, где даже якобы состоялась брачная церемония по местным правилам.

«Прямо в день рождения Оленьки закончился срок действия отношений с исполнителем Давой. Кому на самом деле дает Дава, мне неизвестно, но в чем я уверена точно — с Оленькой „ДвеБутылки“ Бузовой его тоже связывали чисто деловые отношения», — пишет Лена Миро на своей страничке в соцсетях и добавляет: «Впрочем, в этом уверены все, а потому Оленьку заставили вываливать грязь».

Напомним, что Ольга Бузова, вернувшись с отдыха, заявила, что «все, что было на Мальдивах, останется на Мальдивах».

Фото со странички Ольги Бузовой в социальных сетях.

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