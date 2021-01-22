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Шоу-бизнес

Бил и изменял? Стало известно о расставании Бузовой и Давы

10:34 22 января 2021
Бузова и Манукян

Российская певица Ольга Бузова, на днях отпраздновавшая свой день рождения, сообщила в Instagram, что рассталась с рэпером Давидом Манукяном (Давой), несмотря на якобы бракосочетание на Мальдивах.


«Нас больше нет. Я свободная девушка… Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я знаю, вы меня любите. Помогите, не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу», — написала певица.

«Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — добавила девушка.

Telegram-канал super.ru пишет, что Манукян ее бил и изменял ей. Кроме того, ресурс отметил, что сама певица очень быстро пьянеет.

Фанаты Бузовой критично подошли к новости и считают, что у Бузовой с Манукяном был контракт. Он закончился и закончился так называемый роман.

Напомним, уже возвращаясь из отпуска, Бузова сообщила, что «все что было на Мальдивах, останется на Мальдивах», закрыв тем самым тему с Давой.

Фото Instagram/buzova86

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