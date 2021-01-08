Ольга Бузова вышла замуж на Мальдивах

Певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах, куда пара прилетела накануне Нового года.

По информации «СтарХит», на церемонии присутствовали лишь молодожены — специально для Ольги и Давида на берегу океана соорудили шатер, а праздничный стол украсили двухъярусным тортом и шампанским. Издание размещает видео, снятое во время церемонии.

Бузовой и Манукяну играли традиционный «Марш Мендельсона». На невесте было белое платье с бахромой, а на женихе — белая рубашка и светлые брюки.

Издание утверждает, что день свадьбы был выбран неспроста — накануне пара отметила 17 месяцев романтических отношений. А также добавляет, что свадьбу на Мальдивских островах часто называют «символической», хоть ее и проводит мальдивский чиновник, выданные документы о браке в других странах не имеют юридической силы.

Любопытен тот факт, что в Instagram у Бузовой, в том числе и в сториз, нет ни единого упоминания о свадьбе.

Хотя Ольга Бузова чуть ли не ежедневно постит в Instagram новые фото и видео, позируя в купальнике — ее фолловеры неоднократно намекали, что певице следовало бы немного поправиться.

Фото со странички Ольги Бузвой в соцсетях.

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