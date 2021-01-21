«Голова стала больше туловища»: внешний вид Бузовой встревожил подписчиков

Российская певица и блогер Ольга Бузова, которая недавно устроила фальшивую свадьбу с бойфрендом на Мальдивах, 20 января отпраздновала 34-й день рождения в компании близких подруг, среди которых была и ее сестра Анна.

Фото с вечеринки Ольга выложила в Instagram.

«Мои девочки», — подписала она снимок, добавив, что любит своих подруг.

Однако многие подписчики звезды сочли снимок слишком отредактированным, о чем и написали в комментариях, упомянув и о невероятной худобе Бузовой.

Так, по мнению одного из критиков, голова Ольги уже стала больше туловища.

К слову, столь же худой певица была и на мальдивской свадьбе, однако это не помешало ее фолловерам заподозрить беременность.



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