На Михаила Ефремова ополчилась жена из-за спрятанных денег

Жена арестованного артиста Михаила Ефремова потребовала отдать ей все деньги, которые он от нее спрятал.

Как сообщает Telegram-канал Mash, якобы незадолго до ареста Ефремов обналичил свои сбережения и запер их в банковской ячейке, к которой есть доступ только у него.

Супруга артиста Софья Кругликова постоянно посылает в колонию к Ефремову своих адвокатов и требует подписать передачу прав на банковскую ячейку.

Актер на требования семьи не соглашается. В связи с этим Кругликова отказывается присылать ему передачи.

Напомним, Михаил Ефремов и Софья Кругликова в браке 18 лет. У них родились трое детей — две дочери Вера и Надя и сын Борис, самый младший, ему 10 лет. На протяжении всего брака Софья пыталась бороться с алкоголизмом Михаила, но все безрезультатно. После страшной аварии женщина говорила, что ей страшно за детей.

Михаил Ефремов отбывает срок в колонии Белгородской области. Там он обучается швейному делу. Недавно артист заболел. Как выяснилось еще на суде, у Ефремова целый букет хронических недугов.

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