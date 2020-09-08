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Шоу-бизнес

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

13:01 8 сентября 2020
Михаил Ефремов

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и назначил реальное наказание — 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Судья обязал взять артиста под стражу в зале суда. Зачесть два дня домашнего ареста за день реального.

Актер отреагировал на приговор без эмоций, не поднимая голову. В зале суда на него надели наручники.

Старшему сыну погибшего Сергея Захарова обязал выплатить 800 тысяч рублей.

Судья обязал взять артиста под стражу в зале суда. Зачесть два дня домашнего ареста за день реального. Лишить прав на три года. Потерпевшие удовлетворены приговором суда и не будут его обжаловать. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.

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На Ефремова надели наручники в зале суда.

Напомним, прокурор просил для актёра 11 лет колонии общего режима. 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого водитель «Лады» Сергей Захаров скончался в больнице. Актер сначала раскаялся в содеянном и записал видео, в котором просил прощения у родственников погибшего. Затем он кардинально поменял свою позицию, отказывался признавать вину и говорил, что ничего не помнит. Только перед финальным заседанием суда Ефремов вину таки признал. Видимо, надеясь на смягчение приговора. Он заявил, что готов понести наказание, если он действительно виновен в аварии, повлекшей смерть водителя фургона Сергея Захарова. Потерпевшим он перевел по 200 тысяч рублей. Но все члены семьи погибшего, кроме старшего сына, отказались принимать деньги от актёра.

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