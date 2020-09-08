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Михаил Ефремов получил обвинительный приговор

11:34 8 сентября 2020
Михаил Ефремов

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое он совершил 8 июня. Артист слушает решение суда стоя. Прокурор запросил для актёра 11 лет колонии общего режима. Адвокат надеется на условный пятилетний срок.

«Смертельное ДТП Ефремов совершил в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Суд не поверил доводам защиты и свидетелям, которые заявляли, якобы Ефремов сидел на пассажирском сиденье, а за рулем мог быть другой человек.

Под судом собралось огромное количество журналистов, возникла давка. Поддержать Ефремова пришли его друзья Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, ряженые тетки и шаман. Барабанщицы зачем-то утроили концерт, бьют в барабаны и благодарят журналистов за работу.

Сам Ефремов на предыдущем заседании признал вину и заявил, что готов понести наказание, если он действительно виновен в аварии, повлекшей смерть водителя фургона Сергея Захарова.

Все члены семьи погибшего, кроме старшего сына, отказались принимать деньги от актёра и требуют справедливого наказания.

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