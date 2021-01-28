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Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала выкормившую ее грудью «вторую мать»

11:08 28 января 2021
Любовь Успенская

Любовь Успенская показала фотографию своей тети, которая выкормила ее, заменив певице умершую мать.

Она выложила фото «второй мамы» в Instagram, поздравив Лидию Мельник с 85-летием.

«Когда я в младенчестве лишилась матери, моя тетя, сама будучи кормящей мамой, кормила меня грудью. Дорогая моя, живи долго и здорОво! Люблю, ценю, уважаю! С наилучшими пожеланиями!» — пишет Любовь Успенская.

Ранее Любовь Успенская выяснила, что ее мать, Елену Чайку, в 1954 году жестоко избили в Киеве, и она скончалась. До этого певица считала, что мать скончалась в киевском роддоме из-за халатности врачей. Якобы в тот день медперсонал праздновал вечер День Советской армии и Военно-морского флота, и поэтому к роженице за ночь никто так и не подошел.

Фото певицы из социальных сетей.

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