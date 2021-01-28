28.08 / 28.26 33.82 / 34.21
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Модель снялась топлес в пустыне Дубая и вызвала бурю возмущения в сети

0:05 29 января 2021
Луана Сандиен

Бразильская модель Луана Сандиен, звезда журнала Playboy, вызвала критику в сети после того, как снялась топлес в пустыне Дубая и опубликовала снимки в Instagram. Бразильянку обвинили в неуважении к верующим мусульманам и к обычаям этой страны. В эмирате, как и повсеместно в ОАЭ, приняты строгие правила. Здесь запрещено загорать топлес. За оголение груди можно угодить за решетку.

«Нет ничего сексуального в том, чтобы нарушать законы. Если ты не уважаешь их культуру, нечего туда ездить», «Из-за того желания добиться внимания в соцсетях она нарушает законы Дубая просто для того, чтобы сделать откровенные снимки. Из-за таких девушек, как она, мне стыдно быть женщиной», «Как тебе удалось избежать ареста?», — писали в комментариях.

Как пишет издание Daily Star, сама 27-летняя Луана не видит в фотосессии ничего предосудительного -ведь она прикрыла бюст руками. Она считает эти снимки самыми удачными из всех, кто когда-либо делала.

Ранее «ФАКТЫ» писали — 55-летняя Элизабет Херли восхитила фанатов снимками топлес на фоне снега.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

Эвелину Бледанс

Наталья Могилевская предостерегла Эвелину Бледанс от превращения в мужчину

Ксения Мишина

Тарас Цымбалюк пришел к Ксении Мишиной с предложением нижнего белья

Михаил Заливако

«Будет секс и не с одной»: новый «Холостяк» взбудоражил сеть

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер