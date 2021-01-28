Модель снялась топлес в пустыне Дубая и вызвала бурю возмущения в сети

Бразильская модель Луана Сандиен, звезда журнала Playboy, вызвала критику в сети после того, как снялась топлес в пустыне Дубая и опубликовала снимки в Instagram. Бразильянку обвинили в неуважении к верующим мусульманам и к обычаям этой страны. В эмирате, как и повсеместно в ОАЭ, приняты строгие правила. Здесь запрещено загорать топлес. За оголение груди можно угодить за решетку.

«Нет ничего сексуального в том, чтобы нарушать законы. Если ты не уважаешь их культуру, нечего туда ездить», «Из-за того желания добиться внимания в соцсетях она нарушает законы Дубая просто для того, чтобы сделать откровенные снимки. Из-за таких девушек, как она, мне стыдно быть женщиной», «Как тебе удалось избежать ареста?», — писали в комментариях.

Как пишет издание Daily Star, сама 27-летняя Луана не видит в фотосессии ничего предосудительного -ведь она прикрыла бюст руками. Она считает эти снимки самыми удачными из всех, кто когда-либо делала.

Ранее «ФАКТЫ» писали — 55-летняя Элизабет Херли восхитила фанатов снимками топлес на фоне снега.

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