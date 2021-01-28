Увидевший зло в протестующих Семен Слепаков «запутал дуальностью своего мира»

Российский артист и продюсер Семен Слепаков продолжает в стихотворной форме реагировать на протесты в России, которые прошли в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После «мальдивских сновидений» артист сочинил «стих про добро».

«Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер «а эм эр».

Путинского прихвостня,

Снявши со столба,

Сапогами п@дила

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По @лу дали

Парню из ГАИ.

На «прикольный» митинг

Звали ребятню —

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех @ями,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, с@ка,

У добра не стой!

Жопою на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра…

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло.

За час новый стих Слепакова прочло около 14 тысяч подписчиков. Комментарии были разные. Кто-то посчитал, что Слепаков, ранее критикующий российский режим, переобулся, кто-то — что артист пишет о неприятии насилия, а не о своей позиции к митингам в РФ.

Напомним, по поводу избиения в России на акциях в поддержку Алексея Навального высказался украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков.

Фото snob.ru/

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter