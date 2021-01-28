Увидевший зло в протестующих Семен Слепаков «запутал дуальностью своего мира»
Российский артист и продюсер Семен Слепаков продолжает в стихотворной форме реагировать на протесты в России, которые прошли в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
После «мальдивских сновидений» артист сочинил «стих про добро».
«Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер «а эм эр».
Путинского прихвостня,
Снявши со столба,
Сапогами п@дила
Добрая толпа.
И за либеральи
Ценности свои
По @лу дали
Парню из ГАИ.
На «прикольный» митинг
Звали ребятню —
Детки, приходите
Прогонять гэбню!
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Крыли всех @ями,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!
Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, с@ка,
У добра не стой!
Жопою на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра…
Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло.
За час новый стих Слепакова прочло около 14 тысяч подписчиков. Комментарии были разные. Кто-то посчитал, что Слепаков, ранее критикующий российский режим, переобулся, кто-то — что артист пишет о неприятии насилия, а не о своей позиции к митингам в РФ.
Напомним, по поводу избиения в России на акциях в поддержку Алексея Навального высказался украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков.
Фото snob.ru/27
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