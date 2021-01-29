Врачи назвали шокирующую причину редкой болезни глаз Сергея Бабкина

Стала известная причина резкого ухудшения зрения музыканта Сергея Бабкина. После обследования врачи назвали шокирующую причину. Ее раскрыла в своем Instagram супруга артиста Снежана Бабкина.

После долгих обследований в клиниках Харькова и Киева Сергею Бабкину сообщили, что же всё-таки привело к редкой болезни глаз. Ее спровоцировал опасный вирус, поразивший почки.

«Вирус поразил почки и дал осложнение на глаза. Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы. Почки — это такой тихий орган, который до последнего молчит, до последнего терпит, но в любой момент может произойти такой выплеск — осложнения», — сообщила Снежана Бабкина.

Сейчас Сергей готовится к операции, которая пройдет 5 февраля в Вене. Музыкант надеется, что австрийским медикам удастся спасти ему зрение.

Напомним, что сейчас артист готовится к операции, которая пройдёт в Австрии. Уже 1 февраля Сергей летит в Вену, 4 февраля он пройдет полное обследование. Операция назначена на 5 февраля.

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