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Шоу-бизнес

С кепкой на крышке гроба: в Москве простились со стилистом Пугачевой и Киркорова

15:45 29 января 2021
Александр Шевчук

В Москве прощаются с внезапно умершим 54-летним Александром Шевчуком — стилистом, который работал со звездами шоу-бизнеса, в том числе, с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле.

Как сообщает «СтарХит», после кремации прах стилиста планируют перевезти на родину, в Украину — Александр Шевчук родился в Умани, где сейчас живет его брат.

Сообщается, что церемония проходит в ритуальном зале ЦКБ Управления делами президента РФ. На крышке гроба лежит кепка — любимый аксессуар Александра Шевчука.

Церемония проходит в закрытом режиме, поэтому видеосъемка в помещении запрещена.

Издание отмечает, что все вопросы по организации церемонии прощания, в том финансовые, взяла на себя Лайма Вайкуле, которая первой сообщила о смерти стилиста. Александр Шевчук много лет занимал должность арт-директора в компании артистки, они тесно общались.

Напомним, что накануне умер известный актер Василий Лановой. В последние годы актер отличился антиукраинскими заявлениями и был внесен в черный список украинского Минкультуры и в базу сайта «Миротворец».

Фото со странички Александра Шевчука в социальных сетях.

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