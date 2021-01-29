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Шоу-бизнес

Радость и благодарность: Василиса Фролова поделилась впечатлением от беременности

16:09 29 января 2021
Василиса Фролова
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская модель, телеведущая и актриса Василиса Фролова, ожидающая первенца, рассказала, о чем скучает во время беременности и как себя чувствует сейчас.

В Instagram телеведущая написала, что сейчас она не может не только быстро пробежаться, но и просто согнуться. Однако все эти «лишения» не идут в сравнение с «радостью и благодарностью», которые она чувствует сейчас.

«И пусть одеться и обуться на тренировку отнимает столько же сил, сколько сама тренировка, но эта блаженность, при которой я не замечаю ни плохой музыки, ни чужих криков, да вообще ничего я не замечаю, бесценна», — рассказывает Фролова.

Недавно телеведущая показала, как визажист превратил ее, пришедшую с мороза, «из кикиморы в бесовку».

Также на своей страничке в социальных сетях Василиса Фролова показала «голую» фотосессию — телеведущая снялась обнаженной на большом сроке беременности, написав «При надії на 2021».

Фото со странички Василисы Фроловой в социальных сетях.

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