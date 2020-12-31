«Это вау!»: беременная Василиса Фролова полностью обнажилась на фото

Украинская модель, телеведущая и актриса Василиса Фролова, которая недавно заразилась коронавирусом, сделала «обнаженное» фото, которое она разместила в своем Instagram.

«При надежде на 2021», — так подписала свой снимок Василиса Фролова.

Фолловеры оказались в восторге от фото модели: «Невероятная фотосессия! Счастливого Вам материнства!», «Шикарная красотка», «Это вау!», «Нереальная». «Ну вот это прекрасное поздравление».

Напомним, беременной, будучи на последних неделях, провела гламурную фотосессию также турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли — она позировала в бордовом пеньюаре, который обнажает живот.

Ранее сообщалось, что беременная американская модель Эмили Ратаковски решила оригинально отметить Хэллоуина — повторить знаменитую фотосессию киноактрисы Деми Мур, которую даже сопроводила фразой Demi's Body («Тело Деми»).

Фото: Instagram Василисы Фроловой

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