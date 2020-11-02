Беременная Ратаковски повторила знаменитую фотосессию Деми Мур

Популярная американская модель Эмили Ратаковски, заявившая недавно о своей беременности, решила в честь Хэллоуина повторить легендарную фотосессию актрисы Деми Мур для журнала Vanity Fair.

Снимки Эмили опубликовала в сториз Instagram.

На фото Ратаковски предстала в чёрном нижнем белье и расстёгнутой белой рубашке, закрывающей спину и плечи. Она также повторила причёску актрисы с короткими волосами — вероятно, модель воспользовалась париком.

Фотографию Ратаковски сопроводила фразой Demi's Body («Тело Деми»), написанной красным цветом, как на оригинальном снимке в журнале.

Как известно, в культовой фотосессии Деми Мур 1991 года, которую проводила американский фешен-фотограф Энни Лейбовиц, было несколько беременных образов, но Ратаковски решила остановиться именно на этом. Тогда Мур позировала полностью обнаженной, будучи на седьмом месяце беременности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях беременная Эмили Ратаковски превзошла саму себя, снявшись полностью обнаженной.

Фото: instagram.com/emrata

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