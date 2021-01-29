Новые лица: стали известны имена членов жюри нацотбора на «Евровидение»

Международный песенный конкурс «Евровидение 2021», перенесенный из-за коронавируса, точно состоится. Шоу пройдет в Роттердаме. 18 и 20 мая состоятся полуфиналы, а финал — 22 мая. Переносить конкурс из-за пандемии организаторы больше не намерены. Однако изменили условия проведения. Окончательный формат будет зависеть от уровня пандемии.

В конкурсе выступят представители стран, отобранные в 2020 году. В Украине национальный отбор выиграла группа «Go_A» с песней «Соловей». В связи с отменой конкурса в 2020 году участники представят новые композиции.

Песню украинского участника будут выбирать пять экспертов: победительница «Евровидения 2016» Джамала, солист группы The Maneken, продюсер Евгений Филатов, продюсер и композитор Руслан Квинта, а также члены правления Общественного вещания Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

Как говорится в официальном сообщении, «Go_A» представит минимум две песни. Композиция, набравшая наибольшее число баллов от жюри, станет победительницей отбора и будет представлена в Роттердаме. Результаты объявят до 10 марта. Об этом говорится в Instagram национального отбора.

В комментариях разгорелась горячая дискуссия по поводу состава жюри и участия в голосовании телезрителей.

Организаторы «Евровидения» разработали несколько возможных форматов проведения конкурса — в зависимости от того, какой будет ситуация с коронавирусом в мире.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров снова собрался штурмовать «Евровидение».

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