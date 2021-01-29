"Муж меня поддержал": беременная жена Павлика рассказала о новом увлечении

Беременная жена певца Виктора Павлика Катерина открыла для себя новое увлечение — бассейн. По ее словам, муж поддержал начинание, так как ему плавание тоже очень полезно.

В своем Instagram будущая мама признается, что первый триместр беременности практически не двигалась и чувствовала, как ей не хватает нагрузок и активностей.

Катерина также напомнила, что во время плавания разрабатываются все необходимые для беременности и родов группы мышц.

«Подготовка к родам требует хорошей физической подготовки всего тела, которую может обеспечить плаванье в полном объеме. Это повышает выносливость, и помогает легче перенести будущие роды. Это, в свою очередь, снижает риск осложнений после родов. Главное, не перегружать себя, не плавать больше 30 минут, не делать резких движений», — дает женщина советы начинающим, отметив, что получает от бассейна огромное удовольствие, а особенно ей нравится чувство приятной усталости после плавания.

Напомним, ранее супруга Виктора Павлика призналась, что начала испытывать страх перед предстоящим материнством.

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