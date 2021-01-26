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Шоу-бизнес

"Сначала эйфория, потом страх": жена Павлика поделилась впечатлениями от беременности

18:56 26 января 2021
Катерина Павлик

Супруга Виктора Павлика Катерина начала испытывать страх от предстоящего материнства. В этом она призналась в своем Instagram.

По ее словам, первый триместр беременности был тяжелым — нагрянул токсикоз, когда уже было не до философствований.

Хорошее настроение пришло только во второй триместр — появились энергия, силы, такая легкость и хорошее настроение.

Осознание же новой жизни у женщины появилось на 19 неделе беременности.

«Я безумно счастлива и духовно наполнена, на данном этапе жизни. Я смотрю на своего мужа каждый день и думаю, как же много всего изменилось за эти годы, как изменился он, как изменились мы. Ведь когда-то я даже мечтать не могла, что у нас будет настоящая семья», — призналась она, пообещав, что их с Павликом малыш будет самым любимым и счастливым.

Напомним, Катерина показала первый УЗИ-снимок своего ребенка сразу же после новогодних праздников.

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