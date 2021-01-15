На кого похож? Беременная жена Павлика показала ребенка

Катерина, беременная жена известного украинского музыканта Виктора Павлика, показала в своем Instagram результаты ультразвукового исследования плода.

«На кого похож?» — спрашивает девушка у подписчиков и предлагает им определить сходство по видео УЗИ.

Напоминаем, жена Павлика назвала, в какую примерно дату должны состояться ее роды. К счастью для Кати Павлик (Репяховой), это произойдет в ее любимом июне.

Ранее сообщалось, что беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила продать свой любимый смарт-автомобиль. При этом машина ей настолько нравилась, что она даже посвящала посты «своей малышке». Именно беременность вынудила Катерину продать машину, так как в этой маленькой модели нет места для передвижения с малышом и мамой.

Фото из Instagram Кати Павлик (Репяховой)

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