"Пошла навстречу своему страху": Санта Димопулос прыгнула с парашютом над Дубаем

Певица Санта Димопулос, отдыхающая с дочерью в Дубае, одержала новую победу над собой — прыгнула с парашютом с 4 км высоты. Снимки она опубликовала в Instagram.

«Ступайте туда, где вам страшно и освобождайте себя от оков, чтобы познавать мир и быть счастливыми и свободными», — призвала Санта.

Напомним, ранее певица одержала «танцевальную» победу над собой, победив в шоу «Танці з зірками». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» она рассказала, кого считала своим конкурентом на проекте и почему во время подготовки к шоу упала в обморок.



52

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter