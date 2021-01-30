Будут "кушать дерьмо ложками": Кондратюк раскритиковал "Квартал 95" и "Дизель Шоу"

Телеведущий, продюсер и герой публикации «ФАКТОВ» Игорь Кондратюк резко осудил сделки руководства проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», находящимся под украинскими санкциями. Своим мнением он поделился с изданием «Телеграф».

Так, он считает, что контакты со Российской Федерацией должны быть запрещены нашим государством, ведь эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 000 граждан.

Телеведущий признался: относительно моральной стороны для каждого гражданина — ему такие контакты на любом уровне кажутся извращением.

«Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас — это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия — ОПЗЖ. Она без такого „десерта“ и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане — для меня непостижимо, — говорит Игорь Кондратюк. — Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности».

По словам телеведущего, его позиция относительно контактов с РФ может измениться только тогда, когда исчезнут так называемые «республики» на востоке, Украина вернет контроль над границей, и из Крыма уйдут оккупанты — российские войска и их украинские коллаборационисты.

Кстати, в российской «Лиге смеха» Донецк не считают Украиной. Так в, своем анонсе выпуска телепрограммы телеканал «СТС» представил две команды из Донецка не иначе, как гостей из «ДНР».

Напомним, в начале 2021 года канал СТС и Международный союз КВН объявили о кастинг-фестивале для нового комедийного шоу «Лига Смеха» — юмористическое шоу с таким названием было создано в 2015 году студией «Квартал 95». А через несколько дней после объявления кастинга стало известно, что в Россию «переезжает» и украинский юмористический проект «Дизель Шоу».

Фото СТБ

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