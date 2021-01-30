Трижды отказывала Грачевскому в свадьбе: молодая жена режиссера сделала шокирующее признание

Последняя жена умершего режиссера Бориса Грачевского, рассказавшая об «аде», который начался после того, как стало известно, что у ее супруга на 75% процентов поражены легкие, заявила, что до последнего боролась за своего мужа и уговаривала его лечиться. Об этом она сказала в программе «Пусть говорят» Радио КП.

Также Екатерина сделала неожиданное признание об отношениях с создателем «Ералаша».

Оказывается, он трижды отказывала Грачевскому в замужестве. Причиной тому стала ее природная недоверчивость.

«Я раньше была холодной и не доверяла никому, он научил меня любить, превратил меня в хрустальный сосуд и королеву. Когда он узнал, что я беременна, чуть ли пылинки не сдувал», — отметила женщина.

Решение выйти за Грачевского замуж пришло к Екатерине только после того, как Борис предупредил ее — в четвертый раз она его уже не услышит.

Сейчас все, что осталось у Екатерины от знаменитого супруга — сын Филипп. Белоцерковская созналась — если бы не мальчик, она и сама наверняка отправилась бы на тот свет. Теперь же Екатерине предстоит воспитать ребенка в одиночку.

Фото kp.ru/

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