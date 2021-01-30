Расстраивает папу: стало известно, как живет родной брат Кристины Орбакайте

Несмотря на популярность старшей дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте, мало кому известно, что у нее есть родной брат: мужчина появился на свет во втором браке отца Орбакайте Миколаса Орбакаса с цирковой артисткой по имени Марина. Общего сына супруги назвали Фабианом, пишет портал «Утро».

Когда Пугачева узнала, что ее бывший муж стал отцом, Примадонна категорически запретила Кристине общаться с мальчиком.

Однако прошло время, и Алла сменила гнев на милость. После этого Орбакайте стала часто летать к отцу, где и познакомилась с братом.

Старший сын певицы познакомился с дядей

Фабиан к публичности никогда не стремился. Известно, что мужчина младше своей сестры на 14 лет, что, впрочем, не мешает им достаточно тесно общаться.

Орбакас даже стал крестным отцом для собственной племянницы и дочери Кристины Клавы.

Дочь Кристины Клавдия Земцова

Сейчас мужчина работает в Москве — он занимается компьютерной техникой. До недавнего момента молодой человек работал в логистической компании.

Официально Фабиан жениться и заводить детей не спешит. Вот уже третий год он живет в гражданском браке с девушкой.

Напомним, у самой Кристины Орбакайте трое детей: 29-летний Никита Пресняков (судя по отзывам его поклонников, он тоже готов стать отцом), 22-летний Дени Байсаров и восьмилетняя Клавдия Земцова.

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