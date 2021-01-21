«Когда будут дети?» Внук Аллы Пугачевой попытался всех заинтересовать снимком с женой

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, судя по всему, обиделся на фолловеров в Instagram, которым, по его мнению, уже не интересен музыкальный контент.

Именно для них он опубликовал романтический снимок с женой Аленой (пара оформила отношения 27 июля 2017 года).

Тем не менее Никите «разъяснили», что и этот снимок особого интереса ни у кого не вызовет, и дали совет — показать фото уже с «беременным» животиком.

Напомним, недавно вернувшийся в Россию из Великобритании младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров тоже увлекся творчеством. Он создает яркие картины и фотографии с помощью новаторских видеоредакторов.



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