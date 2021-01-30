Бывший муж Юлии Началовой готовится засудить оскорбившую его Ларису Долину

Экс-супруг покойной певицы Юлии Началовой, музыкант Дмитрий Ланской готовится засудить оскорбившую его певицу Ларису Долину, а заодно и Ксению Собчак, пишет «Собеседник».

Так, в передаче на одном из российских телеканалов активно обсуждали личную жизнь Юлии Началовой, и ее близкая подруга, крымнашистка Лариса Долина заявила, что считает Ланского «ничтожеством».

Ее слова, похоже, задели за живое музыканта, и уже в скором времени он может подать в суд на Долину и на Ксению Собчак. Об этом рассказала бывший продюсер «Иванушек» Олеся Сазыкина.

Сазыкина, что примечательно, и сама не первый год судится с Ланским. Однажды она дала интервью журналистам, в котором рассказала все, что знает о его отношениях с Началовой. Позже Дмитрий текст прочел и посчитал, что все сказанное его оскорбляет.

«У нас с ним начались годовые судебные слушания. Он все равно утверждает, что никогда не изменял Юле и никакой он не бабник. Но уже даже на Первом канале было доказано, что я ничего не придумываю. Поэтому суд ему вчера вынес отказ», — рассказала она.

Теперь же не исключено, что Ланской и его адвокат переключатся на Долину. К тому же, последняя призналась, что не одобряла брак Началовой с Дмитрием с самого первого дня.

«Лучше бы Дима Ланской пришел в студию и сказал — да, это было, я был молодой и считал себя красавцем! Зачем утверждать, что ты святой?! Я своими глазами видела все Юлины переписки с ним после того, как она его застукала. Зачем врать?! Просто позор!» — возмущается она.

Как писали «ФАКТЫ», недавно вышел документальный фильм о жизни российской певицы Юлии Началовой, скоропостижно скончавшейся в возрасте 38 лет от сепсиса. Премьера состоялась в проекте «Док-Ток». В «Подлинной истории Юлии Началовой», соавторами которой стали родители певицы, рассказали о личной жизни певицы, романах, творчестве и раскрыли истинные причины ее смерти.

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