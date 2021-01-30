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Шоу-бизнес

Вспомнила слова Ванги, когда узнала о гибели детей: Елена Проклова рассказала о дважды пережитой страшной трагедии

14:34 30 января 2021
Елена Проклова с дочерьми

Актриса Елена Проклова дважды теряла новорожденных детей, и считает это самой большой трагедии в своей жизни. В обоих случаях о предстоящей трагедии ей сообщили задолго до случившегося, пишет «Яндекс».

Как и многие советские знаменитости, Елена Проклова неоднократно бывала в Болгарии у известной провидицы Ванги. Именно предсказательница первой сообщила Прокловой, что ее ждет в будущем.

«В первый раз Ванга мне сказала: „Ты еще ко мне приедешь, тебе надо кое-что еще сказать“. Ее первым предсказанием было — „кровь свою терять будешь“. Когда ушли мои дети — трое моих мальчиков — я вспомнила эти ее слова», — призналась Проклова в эфире одного из телеканалов.

Первая трагедия произошла в браке с врачом Александром Дерябиным. Новорожденные мальчики-близнецы оказались нежизнеспособными и умерли вскоре после появления на свет.

Третий ребенок родился и практически сразу умер в браке с бизнесменом Андреем Тришиным. Но общее горе только сблизило супругов, и они не оставляли попыток стать родителями. В 1994 году у Прокловой и Тришина родилась дочь Полина.

У нее есть и старшая сестра Арина (родилась в первом браке актрисы — с режиссером Мелик — Карамовым).

Правда, спустя много лет Проклова и Тришин развелись, но остались хорошими друзьями. Выходить замуж снова актриса не собирается, полностью сосредоточившись на актерской карьере.

Ранее о сбывшемся предсказании Ванги по поводу пандемии коронавируса заявил отец Филиппа Киркорова Бедрос — на похоронах скончавшегося от COVID-19 режиссера Бориса Грачевского.

Фото irma-stream.ru/

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